В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены члены террористической группировки "ИГ", переодетые в женщин. Ролик разместил в своем Twitter-аккаунте журналист-фрилансер Сотири Димпинуди (Sotiri Dimpinoudis) из Бельгии.

На кадрах видны мужчины с ярким макияжем, одетые в женские платья и паранджу.

По данным автора записи, террористы пытались таким образом сбежать от наступающих курдских бойцов из сирийского Багуза, последнего города в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками "ИГ", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Наступление на остатки "ИГ" близ Багуза ведут "Демократические силы Сирии" (ДСС). Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.

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