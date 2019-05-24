В центре Лондона школьница избила свою одноклассницу в присутствии других учеников, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что друзья избившей одноклассницу девочки никак не пытались разнять школьниц, а лишь снимали все на мобильные телефоны, после чего видео появилось в Сети.

На кадрах видно, между школьницами происходит словесный конфликт, который перерастает в ожесточенную драку. Девочку кидают на асфальт и таскают за волосы, когда мимо проходят очевидцы драки между детьми, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В полиции отметили, что двум 12-летним девочкам нанесли побои их одноклассницы, пострадавшие были госпитализированы.

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