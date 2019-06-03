Тело новорожденного младенца обнаружено в водоканале в селе Мусалер Армавирской области Армении.

По данным Sputnik Армения, шокирующий инцидент произошел буквально несколько часов назад, передает Day.Az. Тело обнаружил регулировщик воды, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

По предварительной версии, тело ребенка находилось в воде около 3-4 дней. Ножка была обмотана пуповиной, ее даже не отделили после родов.

Предполагается, что мальчика выбросили в канал сразу же после рождения.

Полиция Эчмиадзина обнаружила женщину, выбросившую собственного новорожденного ребенка в водный канал. Ею оказалась жительница села Паракар.

По имеющимся данным, ребенок был мертворожденным, и мать выбросила в реку его бездыханное тельце.