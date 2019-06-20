Молодой человек из Якутии принял участие в конкурсе от магазина и выиграл приз в один миллион рублей. Мужчина одной рукой вытащил имитацию золотого слитка весом 11 килограммов из прозрачного куба, но организаторы акции не признали его победу, сославшись на нарушение правил, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Условия участия в конкурсе были простыми и появились в инстаграме компании за четыре дня до начала акции: тянуть слиток разрешалось 30 секунд и без использования подручных средств. Победитель определился уже в первый день розыгрыша. Им стал молодой человек, который со второй попытки за пять секунд вытащил слиток из куба.



Организаторы мероприятия поставили под сомнение победу мужчины. Участник задействовал вторую руку, а это, по словам администраторов страницы, не согласуется с правилами розыгрыша. Хотя в опубликованных ранее правилах, о запрете на использование второй руки в них ничего не сказано.



Результаты конкурса аннулированы. Пользователи соцсетей на стороне победителя, и у них есть основания не доверять руководству компании.

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