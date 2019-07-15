https://news.day.az/world/1137967.html ВС Турции уничтожили склады с оружием террористов в Ираке
ВС Турции уничтожили склады с оружием террористов в Ираке
ВС Турции продолжают операции на севере Ирака. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается что сегодня в рамках операции уничтожено восемь террористов РПК.
Согласно данным СМИ, также уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.
Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре