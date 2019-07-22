Президент США Дональд Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте агентов ЦРУ в Иране.

"Сообщения, что Иран задержал шпионов ЦРУ - это абсолютная ложь. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и об их сбитом дроне), выданных религиозным режимом, который очень плох и не имеет понятия, что делать. Экономика мертва, и будет еще хуже", - написал он в понедельник в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее в понедельник спецслужба Ирана - министерство информации - объявило о задержании 17 человек, работавших на ЦРУ, некоторые из них были приговорены к смертной казни. Как отметили в министерстве информации, контакты между агентами ЦРУ и работавшими на них иранскими шпионами осуществлялись через различные научные конференции

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