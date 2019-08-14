Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю празднования Дня независимости Пакистана, нарушив тем самым многолетнюю традицию. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в среду журнал India Today.

Церемония обмена сладостями между военнослужащими Индии и Пакистана ежегодно проходит в районе пограничного населенного пункта Вагах. Военные двух стран дарят друг другу сладости во время различных религиозных и национальных праздников. Исключения в проведении этого обряда составляли лишь те периоды, когда напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном находилась на пике.

Как информирует издание, индийские пограничники попытались передать своим пакистанским коллегам угощения по случаю важного мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, также известный как Курбан-байрам), однако последние отказались принимать подарки. Обмен сладостями в честь празднования Дня независимости Пакистана, таким образом, также не состоялся.

На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против отмены особого статуса штата. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.

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