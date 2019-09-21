Десять военнослужащих пострадали из-за взрыва фрагмента боеприпаса в Казахстане. Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в ходе плановых работ на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате десять специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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