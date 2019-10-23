Тегеран готов способствовать выстраиванию диалога и взаимопонимания между Турцией и Сирией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран всегда являлся сторонником диалога и мирных подходов по снятию противоречий и по этой причине всегда выступал за переговоры сторон, у которых есть противоречия, для достижения ими понимания", - сказал Мусави.



Он отметил, что Аданское соглашение, заключенное между Турцией и Сирией более 20 лет назад, является подходящей основой для того, чтобы Анкара и Дамаск смогли устранить существующую обеспокоенность.

"Иран не преминет оказать любое содействие диалогу и выстраиванию взаимопонимания между Анкарой и Дамаском", - добавил официальный представитель МИД Ирана.



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