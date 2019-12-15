Два газовых месторождения мощностью в один миллион кубометров введены в строй к востоку от сирийского города Хомс, это должно улучшить ситуацию с электроснабжением страны, сообщило в воскресенье министерство нефти САР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В рекордные сроки усилиями местных специалистов... добавлен один миллион кубометров газа путем ввода в строй и подключения к общей сети месторождений Шурейфа-2 и Шурейфа-104 к востоку от Хомса", - сообщило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Министерство уточнило, что в связи с растущим спросом на газ работы по подключению месторождений к сети заняли 15 дней.