Бинди Ирвин и ее семья, которая владеет австралийским зоопарком, посвятили последние несколько недель лечению и спасению как можно большего количества животных, пострадавших в результате разрушительных пожаров в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на foxnews.com.

"Мое сердце разрывается, так много людей и диких животных, которые так много потеряли", - написала она в Instagram.

"Я хотела бы, чтобы вы знали - здесь БЕЗОПАСНО, - добавила Бинди, - рядом с нами и @AustraliaZoo нет лесных пожаров".

21-летняя активистка по защите животных и окружающей среды сказала, что они "заняты как никогда" и вылечили более 90 000 животных от полученных травм.

"Это душераздирающая истина. Каждый день - это битва за то, чтобы встать на защиту и говорить за тех, кто не может говорить за себя", - сказала Бинди, призывая людей помочь, посетив wildlifewarriors.org.

Роберт, брат Бинди, также информирует своих последователей об их спасательных усилиях.

"Это Олли, осиротевший утконос, - пациент номер 90 000, которого вылечил австралийский зоопарк. За последние 16 лет больница обеспечила круглосуточную реабилитацию диких животных и невероятную службу по спасению животных. Мы так гордимся этим учреждением мирового класса! Спасибо за вашу поддержку."