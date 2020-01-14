Британец стал героем соцсетей, продолжив есть во время массовой драки в кафе - ВИДЕО

По-настоящему голодному человеку ничто не может помешать приступить к обеду - даже если в нескольких метрах идет побоище. Именно такую выдержку показал один из посетителей кебабной в британском Портсмуте, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Местный житель 52-летний Крис Хилл стал настоящей сенсацией в соцсетях, хотя, казалось, ничто не предвещало. Мужчина просто сидел и закусывал в местном кафе, где продают кебабы навынос. Вдруг между продавцами и двумя посетителями завязалась перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку. Что же сделал Крис? Флегматично обернулся и продолжил наслаждаться шашлыком и чипсами.

В социальных сетях невозмутимый Крис стал героем мемов. На его примере теперь показывают, как нужно вести себя в трудных ситуациях, а также сравнивают мужчину с персонажами других мемов и даже героями средневековых картин.

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