У четырёх человек из 32 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус, общее число зараженных в стране увеличилось до 13. Об этом сообщил в воскресенье главный санитарный врач Англии Крис Уитти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тесты на COVID-19 ещё у четырёх человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13", - говорится в заявлении санитарного врача.

Заражённых поместили в специальные инфекционные центры, отметил Уитти.

Великобритания в субботу эвакуировала 32 своих и европейских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японскому порту Иокогама.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.