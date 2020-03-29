Супруга премьера Канады излечилась от коронавируса

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса. Об этом она в субботу рассказала на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Здравствуйте, мои дорогие друзья, канадцы и соратники. Я хочу поделиться с вами последними новостями: я себя чувствую намного лучше и получила заверение от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы, что опасность уже миновала", - говорится в ее сообщении.

12 марта Трюдо сообщил, что будет находиться дома в режиме самоизоляции, так как его супруга Софи заразилась коронавирусом. Первоначально врачи рекомендовали главе правительства пробыть на домашнем карантине 14 дней, но в четверг Трюдо сообщил, что, по совету докторов, продолжит оставаться в режиме изоляции. В субботу премьер-министр также заявил, что он сам, его жена и дети чувствуют себя хорошо, но не уточнил, смогла ли полностью вылечиться от заболевания его супруга.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились более 5,4 тыс. человек, 60 заболевших умерли, 479 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.