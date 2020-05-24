Коронавирус вернулся в Китай

В Китае за последние сутки вновь зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двое зараженных прибыли из-за границы, еще один человек заболел непосредственно на территории Китая.

22 мая в стране впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

По последним данным, в Китае было зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.