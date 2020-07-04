https://news.day.az/world/1250466.html В Японии объявили эвакуацию из-за ливней - ФОТО
В Японии объявили эвакуацию из-за ливней - ФОТО
На юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Об этом 3 июля сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что в префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей, который означает сигнал "спасайте жизни!", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Метеорологическая служба страны предупредила, что ливни могут достичь рекордной силы.
Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.
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