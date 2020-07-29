Аэропорт Хитроу начнет тестировать пассажиров на коронавирус

Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект тестирования пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон. Об этом в интервью газете "Дейли телеграф" в среду сообщил исполнительный директор крупнейшей британской воздушной гавани Джон Холланд-Кей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Хитроу через две недели в рабочем режиме может начать тестирование въезжающих в страну пассажиров на коронавирус. Стоимость одного теста составит 150 фунтов стерлингов. Если результат анализа будет отрицательным, то через 5 или 8 дней будет проведен повторный тест. Таким образом, при отсутствии коронавируса в организме человека, введенный правительством Соединенного Королевства двухнедельный карантин может быть сокращен вдвое. "Нам нужно найти способ, чтобы снова открыть страны из "красного списка". Тестирование - единственный возможный способ сделать это в отсутствие вакцины. Во многих странах из "красного списка" миллионы людей не болеют этой болезнью и не могут путешествовать. Это препятствует восстановлению экономики", - сказал Холланд-Кей.

Исполнительный директор Хитроу указал, что правительство "очень заинтересовано" в том, чтобы начать этот процесс. "Я думал, что потребуется больше времени <...>, но теперь я думаю, что мы можем действовать быстрее. Если мы сможем приступить [к тестированию] в течение двух недель, то люди, отправляющиеся в Испанию сегодня, могут [пройти процедуру] на обратном пути", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы. Он выступил в защиту введенного обязательного двухнедельного карантина для людей, прибывающих из Испании. Этот шаг стал полной неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.

25 июля британское Министерство транспорта объявило о том, что заново вводится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии коронавируса. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства из более чем 50 стран, в числе которых оказались почти все члены ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия, исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.