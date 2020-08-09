В США представили новый боевой корабль

В Соединенных Штатах ввели в строй новый военный корабль USS St. Louis (LCS19). Об этом в субботу, 8 августа, сообщается в пресс-релизе Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"LCS19 и его команда будут защищать США и наши интересы как поблизости, так и за рубежом. <...> USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав", - заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт, присутствующий на церемонии.

Так, корабль USS St. Louis принадлежит к типу Freedom. Его основными задачами является "противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок, мин, а также угрозам на поверхности", указала пресс-служба.

Отмечается, что торжество, проходившее на базе ВМС США Мэйпорт во Флориде, носило частный характер в связи с пандемией коронавируса.