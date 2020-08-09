https://news.day.az/world/1260787.html Кандидата в президенты США укусила летучая мышь
Кандидата в президенты США укусила летучая мышь
Кандидата в президенты страны от Либертарианской партии Джо Джоргенсен (Jo Jorgensen) укусила летучая мышь. Об этом она написала в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При каких условиях ее укусили, не уточняется. Известно лишь, что инцидент произошел в самом начале ее предвыборного тура.
Политик была вынуждена отменить собственный предвыборный митинг, поскольку в этот момент ей будут ставить антирабическую вакцину. При этом Джоргенсен пообещала, что остальные мероприятия с ее участием пройдут по запланированному графику.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре