https://news.day.az/world/1260798.html Тысячи машин застряли в пробке на границе Австрии и Словении
Тысячи машин застряли в пробке на границе Австрии и Словении
На границе Австрии и Словении растянулась пробка длиной более 13 километров. Несмотря на тревожную вирусную обстановку, тысячи граждан стремятся уехать из дома на выходные. Стоять в потоке машин приходится по несколько часов, на жаре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Спасатели на мотоциклах раздают воду и еду, сообщает телеканал "Россия 24". Пограничники предупреждают, что пропускная способность пограничного тоннеля в выходные значительно падает: за час может проехать 500 автомобилей.
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