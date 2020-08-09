Тысячи машин застряли в пробке на границе Австрии и Словении

На границе Австрии и Словении растянулась пробка длиной более 13 километров. Несмотря на тревожную вирусную обстановку, тысячи граждан стремятся уехать из дома на выходные. Стоять в потоке машин приходится по несколько часов, на жаре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Спасатели на мотоциклах раздают воду и еду, сообщает телеканал "Россия 24". Пограничники предупреждают, что пропускная способность пограничного тоннеля в выходные значительно падает: за час может проехать 500 автомобилей.