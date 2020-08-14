Беспорядки в Портленде вспыхнули с новой силой

В американском Портленде произошли столкновения между полицией и активистами движения в защиту прав темнокожих. Сотни людей собрались в городе впервые за более чем неделю. Для разгона демонстрантов полицейские распыляли слезоточивый газ, а протестующие бросали в правоохранителей различные предметы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полиция штата Орегон отозвала из Портленда более 100 стражей порядка, сообщает телеканал "Россия 24". Глава ведомства заявил, что разочарован решением окружного прокурора не предпринимать действий в отношении задержанных протестующих. По его словам, полицейских направят в районы, где преследование преступного поведения по-прежнему является приоритетом.