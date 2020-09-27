https://news.day.az/world/1274432.html В Канаде разбился самолет, есть жертвы
В Канаде разбился самолет, есть жертвы
Два человека погибли при падении небольшого самолета в канадской провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в 70 км к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби. На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили двух погибших.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
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