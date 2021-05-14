В Армении повесился солдат-срочник

Обнаружено тело военнослужащего срочной службы ВС Армении Романа Гришаевича Багдасаряна (2002 года рождения).

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что Багдасаряна нашли в повешенном состоянии 14 мая в 07:00. Ведется следствие.