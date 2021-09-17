https://news.day.az/world/1381031.html Число умерших от COVID-19 в России превысило 196 тысяч
Число умерших от COVID-19 в России превысило 196 тысяч
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 19 905 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Число инфицированных COVID-19 в России достигло 7 234 425 человек.
За последние сутки от коронавируса умер 791 человек. Всего в России число умерших от COVID-19 достигло 196 626 человек.
Отметим, Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.
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