Боррель заявил, что Еврокомиссия и ЕС не могут запретить "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" - это частный проект, Еврокомиссия и ЕС не могут прямо запретить его, если он построен по европейским нормам, заключение о чем должны дать регуляторы. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн-пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не так много можно сказать о "Северном потоке - 2". Это частный инвестиционный проект, в число инвесторов входят европейские компании. "Северный поток - 2" закончен и ждет утверждения регуляторов, немецкого и европейского, которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС, - отметил глава европейской дипломатии. - Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами".

"Северный поток - 2" для начала поставок газа по нему должен быть сертифицирован европейской стороной, а с 16 ноября этот процесс приостановлен, поскольку оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, - необходимо зарегистрировать в Германии дочернее предприятие и передать ему основной капитал, касающийся германского сегмента.

Сама сертификация началась 8 сентября 2021 года и должна была занять четыре месяца, то есть завершиться не позднее 8 января 2022 года. Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство ФРГ - заверял, что продолжительность непосредственно сертификационных работ не превысит положенные четыре месяца, однако в этот срок не входит пауза, связанная с регистрацией германской "дочки".