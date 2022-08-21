Увеличилось число погибших в результате тяжелого ДТП в Турции

Число погибших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Турции увеличилось до 20.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, лечение 26 пострадавших продолжается.

Сойлу отметил, что виновные в произошедшем ДТП два водителя, которые также получили ранения, задержаны.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг, в свою очередь, заявил, что в связи с ДТП начато расследование.