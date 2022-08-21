Страшное ДТП в России - 16 погибших

Еще один из пострадавших в жутком ДТП в Ульяновской области скончался от полученных травм, число погибших в аварии с микроавтобусом и фурами достигло 16. Об этом сообщил источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

Троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Они находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь продолжают борьбу врачи.

Напомним, страшная авария произошла днем 21 августа на 809-м километре автотрассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Николаевка Николаевского района.

Частный микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Изначально сообщалось о трех погибших, однако позже поступила информация об увеличении числа жертв.

Всего внутри микроавтобуса в момент трагедии были 18 человек. Транспортное средство, по предварительным данным, перевозило граждан Казахстана. В грузовиках находились двое.

В ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о том, что к ДТП могло привести плохое самочувствие водителя большегруза.