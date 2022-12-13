https://news.day.az/world/1518931.html В Австралии 9 человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков - ВИДЕО
В Австралии 9 человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков - ВИДЕО
В Сиднее на фестивале фейерверков пострадали девять человек, трое из них - дети. Одна из многозарядных петард попала в толпу людей, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Пострадавших госпитализировали с сильными ожогами. Причиной несчастного случая могла стать ошибочная траектория петарды.
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