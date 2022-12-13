В Австралии 9 человек пострадали от ожогов на шоу фейерверков

В Сиднее на фестивале фейерверков пострадали девять человек, трое из них - дети. Одна из многозарядных петард попала в толпу людей, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Пострадавших госпитализировали с сильными ожогами. Причиной несчастного случая могла стать ошибочная траектория петарды.