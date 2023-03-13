На Корсике вспыхнули протесты после введения запрета на корсиканский язык

После введения запрета судом на использование корсиканского языка в государственных учреждениях на острове вспыхнули протесты, сообщает Day.Az со ссылкой на статью в The Guardian.

Решением суда в четверг местному законодательному органу острова - Ассамблее Корсики было запрещено использование корсиканского языка во время дебатов, поскольку это противоречит конституции.

Принятое решение является следствием того, что администрация Эммануэля Макрона вела переговоры с местными политиками о предоставлении Корсике большей автономии. Иск был подан префектом Корсики, высшим должностным лицом центрального правительства на острове.

"Принятие такого положения дел для нас немыслимо", - заявили президент исполнительного совета острова Жиль Симеони и председатель ассамблеи Корсики Мария-Антуанетта Мопертюи в совместном заявлении, объявляя об апелляции на вердикт.

Они добавили, что корсиканскому языку необходимо придать официальный статус наряду с французским, чтобы сохранить и развивать его дальше.

Как отмечается в статье, партия Core in Fronte, выступающая за независимость, написала в твиттере на корсиканском языке, что считает вердикт "позорным".

"У Корсики напряженные отношения с центральным правительством Франции, поскольку националистические движения в течение нескольких десятилетий требовали большей автономии или даже полной независимости", - говорится в статье.

The Guardian отметила, что в прошлом месяце Макрон заявил, что у него "нет табу" на изменение статуса Корсики. Однако он настаивал на том, что Корсика должна оставаться частью Франции.

"Переговоры между Парижем и лидерами Корсики, похоже, были налажены вновь в результате условно-досрочного освобождения двух мужчин, осужденных за участие в убийстве префекта острова Клода Эриньяка в 1998 году, самого высокопоставленного французского чиновника, который когда-либо был убит", - говорится в статье.

Отметим, что Агентство ЮНЕСКО по культуре считает, что корсиканский язык, который похож на стандартный итальянский и насчитывает около 150 000 носителей, находится под угрозой исчезновения.