Сейсмологи сообщили, что землетрясение в Турции было двойным

Землетрясение 2023 года в восточной части Турции было двойным. Об этом сообщил сейсмолог Лука Даль Зилио в интервью ETH News, изданию Швейцарской высшей технической школы Цюриха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил ученый, землетрясения были одинаковой силы (7,8 и 7,6 балла) с разницей всего в девять часов. Эти события можно назвать дублетом, потому что центроиды этих землетрясений располагаются на меньшем расстоянии, чем размер их разрыва, и произошли они быстрее, чем наступило бы повторение толчков, обусловленное движением литосферных плит.

При этом называть второе землетрясение афтершоком неправильно, так как оно было почти таким же сильным, как и первое, и произошло по другому, близлежащему разлому. Согласно закону Бата, самый сильный афтершок обычно примерно на 1,2 балла магнитуды меньше, чем основное землетрясение. Первое землетрясение, вероятно, способствовало увеличению статического напряжения в районе, где произошло второе землетрясение. Хотя это увеличение могло быть незначительным, оказалось достаточно, чтобы вызвать вторую серию толчков всего через несколько часов. Это говорит о том, что оба разлома находились под критическим напряжением. Первое землетрясение, возможно, дало последний толчок второй зоне разлома, которая накапливала напряжения в течение десятилетий и уже была критически нагружена.

Именно по этим причинам, несмотря на гибель колоссального числа людей, это землетрясение представляет огромным интерес для сейсмологов. Ученые надеются, что оно поможет понять подобные явления и предсказывать их заблаговременно.