https://news.day.az/world/1557547.html Сильный ураган в Кахраманмараше: десятки пострадавших - ВИДЕО
Сильный ураган в Кахраманмараше: десятки пострадавших - ВИДЕО
На район Пазарджик провинции Кахраманмараш в Турции обрушился сильный ураган.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ураган нанес серьезный ущерб палаткам, в которых временно проживали пострадавшие от землетрясения люди.
В результате обрушения крыш зданий на близлежащие палатки по меньшей мере 1 человек погиб, 44 человека получили ранения.
На место происшествия направлены бригады скорой помощи и спасателей, раненые доставлены в больницы.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в результате урагана в Кахраманмараше 1 человек погиб, 50 получили ранения.
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