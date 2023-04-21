Сильный ураган в Кахраманмараше: десятки пострадавших

На район Пазарджик провинции Кахраманмараш в Турции обрушился сильный ураган.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ураган нанес серьезный ущерб палаткам, в которых временно проживали пострадавшие от землетрясения люди.

В результате обрушения крыш зданий на близлежащие палатки по меньшей мере 1 человек погиб, 44 человека получили ранения.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи и спасателей, раненые доставлены в больницы.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в результате урагана в Кахраманмараше 1 человек погиб, 50 получили ранения.