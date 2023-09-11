Австрия выступила против европейских амбиций Турции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против возобновления переговоров о членстве Турции в Евросоюзе и призвал власти сообщества разработать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью газете Die Welt.

"Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным, - сказал Нехаммер. - Важно, чтобы мы честно относились друг к другу, а это включает и официальное прекращение переговоров о вступлении в ЕС, которые были заморожены в течение многих лет, и разработку новой концепции соседского сотрудничества".

В этом контексте канцлер выступил за создание нового партнерства между ЕС и Турцией, основанного на "взаимном доверии и сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам".

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал ЕС одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Турция заявила о готовности поддержать вступление в альянс Швеции в обмен на снятие преград в переговорном процессе Анкары с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. Тогда же была достигнута договоренность с ЕС об обновлении дорожной карты отношений в рамках таможенного союза.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что без Турции ЕС не станет глобальным игроком.