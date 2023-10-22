Тяжелое ДТП в Турции

В Турции на трассе Тарсус - Адана - Газиантеп, в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом, погибли 3 человека, еще 11 получили ранения, передает Day.Az.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится расследование.