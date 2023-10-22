https://news.day.az/world/1608558.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО
В Турции на трассе Тарсус - Адана - Газиантеп, в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом, погибли 3 человека, еще 11 получили ранения, передает Day.Az.
Пострадавшие были госпитализированы.
По факту ДТП проводится расследование.
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