https://news.day.az/world/1648015.html Соловьева прогнали из армянского эфира
Соловьева прогнали из армянского эфира
Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале "РТР-Планета".
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Телевизионной и радиовещательной сети Армении.
В качестве причин такого решения указаны "постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении".
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