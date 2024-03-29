Соловьева прогнали из армянского эфира

Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых в общественном мультиплексе на телеканале "РТР-Планета".

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Телевизионной и радиовещательной сети Армении.

В качестве причин такого решения указаны "постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении".

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