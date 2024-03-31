Администрация Байдена близка к решению о передаче ATACMS Украине

Американская администрация близка к тому, чтобы принять решение об отправке баллистических ракет ATACMS в Украину.

Как сообщает Day.Az, об этом в эфире телеканала CBS рассказал председатель специального комитета по разведке нижней палаты конгресса США Майк Тернер.

Журналисты попросили парламентария прокомментировать запрос руководства страны о предоставлении Киеву дополнительного финансирования. В ответ законодатель заявил, что вместе с этим Вашингтон должен передать украинским властям дальнобойные системы.

"Белый дом не решался это сделать. Конгресс призывал к этому. Президент Украины Владимир Зеленский призывал к этому", - сказал Тернер.

В то же время он предположил, что администрация США находится "на грани" решения о передаче дальнобойных систем Украине. По мнению конгрессмена, решение будет касаться ракет ATACMS.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!