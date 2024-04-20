Эрдоган обсудил с главой политбюро ХАМАС урегулирование в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщил телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На встрече, которая прошла за закрытыми для прессы дверями, обсуждались вопросы прекращения огня в секторе Газа, обмена заложниками с Израилем и доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи, отметил телеканал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!