США готовятся к ядерному противостоянию - секретный план Байдена
Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.
Принятие такого документа связано с предположением Пентагона, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России. Как отмечается, Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее допустил, что КНР превзойдет Соединенные Штаты по размеру ядерного арсенала в результате его нынешнего наращивания.
В июле 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с оценкой, что Китай к 2035 году будет располагать 1,5 тыс. ракет с ядерными боеголовками, которые смогут достичь европейских стран и США.
8 июня представитель посольства КНР в США заявил ТАСС, что Соединенные Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, несмотря на то что они располагают крупнейшим и самым продвинутым ядерным арсеналом в мире.
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