Европу предупредили о возможном ущербе от введения пошлин Трампом

Пошлины, которые намерен ввести избранный американский президент Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам Европейского союза (ЕС) и осложнить отношения между ними и Вашингтоном. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор предупредил, что администрация Трампа разжигает торговую войну, которая грозит Европе.

"ЕС, для которого США являются крупнейшим экспортным рынком и одним из ближайших стратегических союзников, может войти в число тех, кто больше всего пострадает, если Трамп осуществит свои планы, касающиеся пошлин", - говорится в статье.

По мнению экспертов газеты, протекционистские меры Трампа, возможно, повлекут за собой дальнейший экономический спад в Европе, осложнив союзнические отношения.