Израиль и США обсудят поставки американского оружия

Генеральный директор израильского Минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с представителями Пентагона и Госдепа США поставок оружия Израилю. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить поставки оружия США с представителями Пентагона и Госдепартамента", - сообщил Равид.