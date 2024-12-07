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Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война. Как передает Day.Az, такую позицию изложил избранный президент США Дональд Трамп. "В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе.