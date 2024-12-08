https://news.day.az/world/1713685.html Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму - ВИДЕО Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму. Как передает Day.Az, об этом сообщает иранский канал Press TV. При этом на данный момент детали сообщения не приводятся.
Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму - ВИДЕО
Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.
Как передает Day.Az, об этом сообщает иранский канал Press TV.
При этом на данный момент детали сообщения не приводятся.
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