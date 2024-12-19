В США назвали проект истребителя F-35 провальным

Программа производства многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, которые предназначались для перевооружения не только ВВС Соединенных Штатов, но и авиации всех стран альянса НАТО, провалилась. Об этом заявил журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 - это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча - вероятно, еще не вполне уяснив", - заявил Грейзер.

Он указал на очень долгий срок разработки - 23 года, а также на общий объем затрат на разработку и производство истребителей - около $300 млрд. При этом, как пишет автор, сам по себе истребитель F-35 не является выдающейся боевой машиной.