Нелегальные мигранты спешат в США через Мексику до вступления Трампа в должность

Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, стремясь достичь США до вступления Дональда Трампа в должность.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.