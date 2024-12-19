https://news.day.az/world/1716751.html Нелегальные мигранты спешат в США через Мексику до вступления Трампа в должность - ВИДЕО Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, стремясь достичь США до вступления Дональда Трампа в должность. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Нелегальные мигранты спешат в США через Мексику до вступления Трампа в должность - ВИДЕО
Караваны нелегальных мигрантов продолжают двигаться через Мексику, стремясь достичь США до вступления Дональда Трампа в должность.
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