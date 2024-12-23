https://news.day.az/world/1717554.html Трамп назначил бывшего футболиста главой совета по цифровым активам Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о назначении экс-футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.
Трамп назначил бывшего футболиста главой совета по цифровым активам
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о назначении экс-футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.
"Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам, новой консультативной группы, которая состоит из светил криптоиндустрии и возглавляемой Дэвидом Саксом", - отмечается в публикации.
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