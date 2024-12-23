Трамп назначил бывшего футболиста главой совета по цифровым активам

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о назначении экс-футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.

"Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам, новой консультативной группы, которая состоит из светил криптоиндустрии и возглавляемой Дэвидом Саксом", - отмечается в публикации.