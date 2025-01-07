https://news.day.az/world/1721230.html В шасси самолета в США нашли мертвыми двух человек Тела двух человек нашли в отсеке шасси самолета в американском аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении авиакомпании JetBlue. Погибших обнаружили во время технического осмотра воздушного судна после рейса из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
В шасси самолета в США нашли мертвыми двух человек
Тела двух человек нашли в отсеке шасси самолета в американском аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении авиакомпании JetBlue.
Погибших обнаружили во время технического осмотра воздушного судна после рейса из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. На данный момент устанавливаются их личности и обстоятельства того, как они оказались на борту самолета.
Авиакомпания заявила о готовности сотрудничать с властями и следствием для выяснения всех деталей ЧП.
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