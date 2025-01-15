В Goldman Sachs предсказали будущее экономики США при Трампе

Тот коктейль изменений, который пообещал избранный президент США Дональд Трамп, может как ускорить экономический рост Соединенных Штатов, так и замедлить его. Об этом заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Его процитировало издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в настоящее время экономика США оказалась в очень хрупком состоянии, хотя сам Соломон признался, что испытывает невероятный оптимизм, так как надеется, что обещанная Трампом дерегуляция обеспечит приток инвестиций. Кроме того, он рассчитывает на возобновление налоговых льгот, которые также могут стимулировать развитие.

С другой стороны, он опасается неоднозначных последствий таких шагов Трампа, как ужесточение иммиграции, депортация миллионов нелегальных мигрантов, а также новые пошлины на импорт. Соломон считает, при претворении в жизнь этих планов следует соблюсти баланс, дабы не замедлить экономический рост страны.