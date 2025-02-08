В Ливане сформировано новое правительство, но некоторые вещи остаются неизменными - армянская националистка заняла пост министра. Так, в новый кабинет вошла Нора Пайрактарян, представляющая партию АРФ "Дашнакцутюн", известную своими радикальными взглядами.

Теперь она будет руководить Министерством молодежи и спорта.

Армянские издания уже с восторгом рапортуют о назначении Пайрактарян, подчеркивая, что представительница "Дашнакцутюн" получит возможность влиять на молодежную политику страны. Интересно, какая именно "работа с молодежью" запланирована? Возможно, Ливан ждет ускоренный курс "патриотического воспитания" с явным акцентом на армянскую национальность? Очевидно, что основное направление ее работы будет не спорт, а продвижение интересов диаспоры.

Премьер-министр Наваф Салам заявляет о реформировании страны, но армяне продолжают методично укреплять свои позиции в ливанской власти. Ливан снова наступает на те же грабли, позволяя узким националистическим кругам укреплять своё влияние в правительстве.