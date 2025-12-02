В США медведя спасли от линий электропередач

В Аризоне монтёр помог медведю спуститься с линии электропередач.

Как передает Day.Az, косолапый забрался на самый верх и рисковал в любой момент получить удар током.

В конце концов, медведь благополучно слез и убежал, не получив травм.