В Турции уничтожен террорист, за голову которого обещали крупную награду

В Турции уничтожен террорист, член РПК, за голову которого обещали 150 тысяч долларов. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что террорист был уничтожен в рамках операции ВС Турции в провинции Тунджели на востоке страны.

Ранее сообщалось, что ВС Турции в сирийском Африне ликвидировали одного из наиболее опасных террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) Сонгюля Джошкуна.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook