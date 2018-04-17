Джастин Бибер заступился за незнакомку, избив ее обидчика - ВИДЕО

17 апреля 2018 13:14

Канадский поп-певец Джастин Бибер встал на защиту женщины на вечеринке фестиваля "Коачелла", когда к ней приставал находившийся под воздействием наркотиков мужчина. Об этом сообщает TMZ.

24-летний певец Джастин Бибер стал участником драки на одной из вечеринок музыкального фестиваля "Коачелла". Он вступился за женщину, к которой приставал неадекватный посетитель. В какой-то момент мужчина схватил девушку за горло. Бибер ударил наглеца по лицу и прижал к стене, освободив женщину. Мужчина находился под действием наркотика. Девушка смогла убежать, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

После инцидента агрессора выгнали с вечеринки. За воротами он начал преследовать одну из отъезжающих машин, вероятно предполагая, что его подруга скрылась в ней, но на место уже прибыла полиция. Позже агрессор был задержан.

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Джастин Бибер заступился за незнакомку, избив ее обидчика

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